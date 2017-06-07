В Сибири проверяют данные о переломе черепа у ребенка после посещения врача

КРАСНОЯРСК, 7 июн — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства тяжелого травмирования младенца, у которого был обнаружен перелом кости черепа, предположительно после лечения у частного мануального терапевта, сообщает СК РФ.

По предварительной версии следствия, в июле 2016 года отец 9-месячного мальчика обратился к врачу-остеопату для проведения ребенку мануальной терапии.

В СК региона пояснили, что ребенок проходил лечение у частного врача, все обстоятельства выясняются.

"После лечения у малыша ухудшилось состояние здоровья, родители обратились в поликлинику по месту жительства, где ребенку был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, перелом кости черепа. Мальчику проведено лечение, сейчас его здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

По данным СК, следователям предстоит выяснить, связано ли ухудшение здоровья ребенка с действиями врача. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).