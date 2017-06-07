СК просит арестовать заместителя губернатора Курской области Зубкова

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Следствие просит арестовать заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд", — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что Зубкову предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). "Ходатайство будет рассмотрено в среду после явки в суд всех участников процесса", — пояснила Царева. По ее словам, вопрос об аресте будет решать судья Артур Карпов.

Ранее СК РФ сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении Зубкова. Чиновник подозревается в получении взятки. По данным следствия, взятку Зубков получил в 2015 году "за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений".