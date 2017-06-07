Житель Челябинска нашел у школы пакет с отрубленными частями тела

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Житель Челябинска во вторник нашел около школы в Курчатовском районе города мешок с частями тела, о находке он сообщил в полицию, заявил РИА Новости в среду руководитель следственного отдела по Курчатовскому району СУСК по региону Игорь Митрохин.

"Ночью во вторник прохожий на пересечении улиц Куйбышева и Вторая Херсонская в 100 метрах от школы №89 обнаружил мешок, в котором находились отрубленные части человеческого тела – руки, ноги, голова. По предварительным данным, останки пролежали от нескольких дней до недели, определить пол человека и обстоятельства смерти пока невозможно", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что следствием возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В настоящее время ведется поиск лиц, причастных к преступлению, а также устанавливается личность погибшего.