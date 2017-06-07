Врачи рассказали о состоянии ребенка, на которого напали собаки в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 7 июн — РИА Новости. Состояние трехлетнего мальчика, попавшего в реанимацию в результате нападения стаффордширских терьеров в Хакасии, ухудшилось, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

По данным СУСК региона, 3 июня во дворе дома по улице Домрачеева деревни Кайбалы Алтайского района две собаки породы стаффордширский терьер, выбравшись из вольера, напали на мальчика. Ребенок был госпитализирован в реанимацию с множественными укушенными ранами лица и тела, пневмотораксом, открытым переломом левой лопатки.

"В настоящее время состояние ребенка ухудшилось, но врачи продолжают бороться и делают все, чтобы спасти жизнь мальчика", — сказала собеседница агентства.

По версии следствия, мать ребенка и ее сожитель подрабатывали у мужчины и жили вместе с ребенком на территории его частного дома. Третьего июня собаки, находящиеся в вольере во дворе, выбрались из него и напали ребенка. Мать мальчика и ее сожитель попытались отогнать собак, однако загнать животных в вольер смог только хозяин. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".