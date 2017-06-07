Фигурант дела Захарченко подтвердил, что получил $800 тысяч от ресторатора

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Генерал Алексей Лаушкин подтвердил на допросе, что получил наличными 800 тысяч долларов от одного из московских рестораторов для передачи их через посредника полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко, свидетельствуют материалы дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог. Захарченко не признает вину по всем пунктам обвинения.

Владелец элитной сети ресторанов "La Maree", импортер морепродуктов в Россию Меди Дусс, согласно материалам допроса, заявил следствию, что с него требовали 5 миллионов долларов за решение вопросов, связанных с ведением бизнеса. Через генерал-майора Алексея Лаушкина, ранее занимавшего пост руководителя управления Росгвардии по Московской области, с которым был знаком ресторатор, он организовал встречу с Захарченко и попытался снизить размер запрашиваемой суммы.

В итоге ему удалось договориться о 800 тысяч долларов, говорится в показаниях Дусса. Ресторатор взял кредит наличными, а после передал деньги Лаушкину. "По моей просьбе мой водитель переложил сумку с восемью банковскими полиэтиленовыми упаковками по 100 тысяч долларов в машину Лаушкина, который сразу после этого уехал", — заявил следователям предприниматель.

Генерал Лаушкин в своих показаниях (протокол его допроса есть в распоряжении РИА Новости) подтвердил, что вел переговоры от имени владельца "La Maree". "Дусс при помощи своего водителя перегрузил в багажник моего служебного автомобиля громоздкий пакет, в котором было 800 тысяч долларов", — рассказал генерал в ходе допроса.

Полковник Захарченко свою вину в получении взятки от Дусса полностью отрицает. В ходе одного из судебных заседаний по продлению срока его ареста Захарченко заявил, что если бы знал о намерении и получении генералом Лаушкиным денег от владельца "La Maree", то задокументировал бы данный факт и сообщил в службу безопасности МВД.