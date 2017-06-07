Ресторатор заявил, что фигуранты дела Захарченко требовали у него $5 млн

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Владелец элитной сети ресторанов "La Maree", импортер морепродуктов в Россию Меди Дусс заявил следствию, что фигуранты дела полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко требовали с него 5 миллионов долларов, следует из материалов уголовного дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог. Захарченко не признает вину по всем пунктам обвинения.

Как следует из протокола допроса Дусса, в 2013 году он узнал, что в отношении его компании "La Maree" сотрудники ГУЭБиПК МВД России начали проверки, из-за чего, в том числе, на таможне застревали дорогие морепродукты. Бизнесмен попросил своего друга генерала Алексея Лаушкина познакомить его с Дмитрием Захарченко, который в 2013-2014 годах работал начальником 38 отдела управления экономической безопасности, выявлявшего преступления в сфере рыболовства.

Лаушкин согласился организовать встречу с Захарченко, на ней, по словам Дусса, полковник МВД буквально "угрожал" ему, обещая, что негативная информация о компании появится в СМИ. Владелец "La Maree" спросил у Захарченко, как "обойтись без всего этого", и полицейский ответил, что все ему расскажет Лаушкин.

"Лаушкин сразу сказал мне, что для решения всего вопроса по "La Maree", нужно передать 5 миллионов долларов США, и тогда все проблемы будут решены", — говорится в показаниях Дусса.

Полковник Захарченко свою вину в получении взятки от Дусса полностью отрицает. В ходе одного из судебных заседаний по продлению срока его ареста Захарченко заявил, что если бы знал о намерении и получении генералом Лаушкиным денег от владельца "La Maree", то задокументировал бы данный факт и сообщил в службу безопасности МВД.