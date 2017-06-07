Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на семь километров

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 тысяч метров над уровнем моря, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"По спутниковым данным, пепловый столб высотой 7 километров над уровнем моря", — говорится в сообщении. Отмечается, что пепловое облако движется к юго-западу от вулкана.

Вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что в любое время на исполине могут произойти опасные для низколетящих самолетов пепловые выбросы на высоту до 8 километров.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.