На Камчатке произошло землетрясение

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в акватории залива Озерного на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС РФ.

"По данным службы срочных донесений Обнинска, сейсмособытие зарегистрировано… на глубине 50 километров. Магнитуда подземного толчка составила —5,1. Эпицентр землетрясения находился на прибрежной территории Усть-Камчатского муниципального района в 87 километрах севернее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского МР. Угроза цунами не объявлялась", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.