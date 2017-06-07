Ребенок, отравившийся конфетами в Чите, переведен из реанимации

КРАСНОЯРСК, 7 июн — РИА Новости. Состояние подростка в Чите, отравившегося, предположительно, конфетами "Бешеная пчелка" и попавшего в реанимацию, нормализовалось, и его перевели в отделение педиатрии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

Ранее сообщалось, что в Чите пятеро детей (четверо мальчиков в возрасте 17, 16, 14 и 4 лет и 12-летняя девочка) попали в больницы с диагнозом "отравление неизвестным веществом". По уточненным данным, отравление могло наступить из-за неизвестного яда психотропного действия. Один из детей — 14-летний подросток — находился в реанимации в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести и еще двое – в состоянии легкой степени тяжести. По словам детей, они ели конфеты "Бешеная пчелка". По предварительным данным, конфеты были найдены на улице одним из детей.

"На сегодняшний день состояние мальчика стабилизировалось, и он переведен в общую палату. Все трое детей находятся под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное. Сегодня им будут проводить лабораторные обследования. Еще двоих детей готовят к выписке, их сегодня заберут домой", — сказала представитель пресс-службы краевого минздрава.