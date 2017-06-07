Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на пять километров

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту пять тысяч метров над уровнем моря, выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.

"Зафиксирован пепловый выброс на высоту пяти километров над уровнем моря. Прогнозировалось, что облако пепла может дойти до Ключей, однако оно рассеялось", — сказал собеседник.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф распространился на юго-запад от вулкана.

Вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что в любое время на исполине могут произойти опасные для низколетящих самолетов пепловые выбросы на высоту до восьми километров.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года.