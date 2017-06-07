Конфеты, которыми, возможно, отравились дети в Чите, отданы на экспертизу

КРАСНОЯРСК, 7 июн — РИА Новости. Остатки конфет "Бешеная пчелка", которыми, предположительно, отравились пятеро детей в Чите, отправлены на экспертизу, сообщает управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

Ранее сообщалось, что в Чите пятеро детей попали в больницы с диагнозом "отравление неизвестным веществом". По уточненным данным, отравление могло наступить из-за неизвестного яда психотропного действия. Один из детей находится в реанимации в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести и еще двое в легкой степени тяжести. По словам детей, они ели конфеты "Бешеная пчелка". По предварительным данным, конфеты были найдены на улице одним из детей.

"Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю… начато расследование по факту случая острого отравления химической этиологии… пятерых детей (четверо мальчиков в возрасте 17, 16, 14 и 4 лет и 12-летняя девочка). Остатки конфет изъяты из дома пострадавших сотрудниками правоохранительных органов и направлены на экспертизу", — говорится в сообщении.