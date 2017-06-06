Обыски у саентологов после "Свидетелей Иеговы": что ждать дальше

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. После громкой весенней истории с закрытием главной организации "Свидетелей Иеговы" в России и признанием ее деятельности экстремистской, тематика "религиозного экстремизма", "сект" и "деструктивных культов" вновь вышла на передний план в информационном пространстве: на этот раз оперативники пришли в офисы "Сайентологической церкви Санкт-Петербурга".

Утром 6 июня в петербургском УФСБ сообщили, что сотрудники ведомства проводят обыски в офисе "Сайентологической церкви" на улице Бабушкина и в жилых помещениях членов "церкви". В пресс-службе ведомства при этом уточнили, что цель подобных мероприятий – "обнаружение предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности данной религиозной группы".

Уголовное дело возбуждено по статьям "незаконное предпринимательство", "возбуждение ненависти или вражды", а также "организация экстремистского сообщества". Следствие ведет следственная служба регионального управления ФСБ. Известно также, что уже установлены ключевые фигуранты данного дела, в отношении них "решается вопрос об избрании меры пресечения". От более подробных комментариев в силовых ведомствах пока отказываются, ссылаясь на то, что следственные действия еще продолжаются.

В марте этого года оперативники уже проводили обыски у одной из структур российских сайентологов в подмосковном городе Лосино-Петровский — Центре управления деятельности по распространению дианетики и сайентологии. В том случае, как сообщали СМИ, также шла речь о расследовании незаконной предпринимательской деятельности лицами, действующими от имени группы "Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга".

Еще раньше, в 2015 году, было возбуждено уголовное дело против жительницы северной столицы, предпринимательницы Екатерины Заборских. Женщина собирала с людей деньги под строительство большого многоквартирного дома, в котором они могли бы получить себе жилье, а затем с этими деньгами исчезла. По данным следствия, 130 миллионов рублей, полученных от дольщиков петербургских ЖК, Заборских пожертвовала адептам Рона Хаббарда.

Саентологи в России



Дианетика и саентология ─ религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом, путешественником Лафайетом Роном Хаббардом. По уставу сайентологов, все слова Хаббарда являются Священным Писанием, абсолютной истиной и обязательны к исполнению. Свое учение они называют новой мировой религией. На сайте ликвидированной Сайентологической церкви Москвы сайентология определяется как "изучение духа и работа с ним в его взаимоотношениях с самим собой, вселенными и другой жизнью".

Данные о числе последователей сайентологии в России разнятся: если в самой организации заявляют о примерно 90 тысячах ее членов, то, например, Российская ассоциация центров изучения религий и сект (РАЦИРС) приводит сведения о том, что общее количество сайентологов в стране не превышает 4 тысяч последователей. Впрочем, тех, которые хотя бы отчасти знакомы с сайентологией и когда-либо состояли в организации, по этим данным — значительно больше.

"Через секту прошли очень многие люди, — рассказал РИА Новости известный религиовед, президент РАЦИРС Александр Дворкин. — Просто они уже вышли оттуда, из них полностью выжали все, что только можно, и они сейчас находятся уже вне секты, истерзанные и опустошенные". В настоящее время в России, по информации РАЦИРС, есть "несколько десятков" сайентологических организаций, которые действуют как общественные организации, религиозные группы, образовательные или просветительские организации, реабилитационные центры, бизнес-семинары.

В июне прошлого года Верховный суд России признал законной ликвидацию одной из подобных организаций — Московской сайентологической церкви. После проверки Минюста РФ выяснилось, что ее фактическая деятельность не соответствовала формам и методам работы, сведениям об основах вероучения, заявленным при ее государственной регистрации. В марте же этого года в российских СМИ появились публикации, согласно которым сайентологи за последние три года могли вывести в США порядка 3 миллиардов рублей в виде "пожертвований".

"Все эти организации входят в сайентологическую секту, в единую сайентологическую структуру с центром в Лос-Анджелесе и напрямую ему подчиняются. Так называемая Сайентологическая церковь — это лишь "религиозный" департамент сайентологической секты. Они все с разными названиями: это может быть "Центр дианетики", может быть "Центр сайентологии", может быть "Гражданская комиссия по правам человека" или "Молодежь за права человека", может быть "Нарконон" или "Криминон", может быть "Прикладное образование", есть языковые школы или фирма, торгущая кухнями, — у нас места не хватит, чтобы всех их перечислять", — говорит Дворкин.

При том что все эти объединения регистрируются как разные организации, фактически доказать их причастность к сайентологам, по мнению эксперта, очень просто. Даже по внутренним публикациям самой сайентологии. Как полагает сектовед, деятельность всей сайентологической организации должна привлечь внимание соответствующих силовых структур.

"Несомненно, что основатель секты Рон Хаббард возбуждает ненависть к целому ряду граждан по признаку отношения к сайентологии, — говорит Дворкин. — Согласно учению Хаббарда, часть населения является "подавляющими личностями" — это те люди, которые не принимают сайентологию или критикуют ее. Такие люди неизлечимы, и их нужно дискриминировать, их нужно лишать собственности, их нужно уничтожать физически, это буквальные его слова. И, соответственно, сайентология объявляет войну всем таким людям. А для войны все средства хороши. Но если организация проповедует ненависть и фактически убийство, грабежи, преследования и воровство по отношению к определенной группе населения, то это, как мне кажется, и является самым настоящим экстремизмом".

В 2012 году решением Московского областного суда некоторые книги Хаббарда уже были включены в Федеральный список экстремистских материалов и запрещены к распространению на территории РФ. По мнению Дворкина, данную практику нужно продолжить, имея в виду письменные труды современных продолжателей дела и учения Хаббарда, разнообразные аудио и видео материалы, которых "очень много: одних наименований тысячи".

"Будут новые фигуранты"



Директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), религиовед Роман Силантьев связывает последние действия в отношении саентологов и иеговистов, главные религиозно-административные центры которых находятся за рубежом, с "нормальной реакцией государства на изменение внешнеполитической обстановки". Как полагает Силантьев, по каждой из указанных организаций довольно давно велась оперативная разработка, причем она вполне могла начаться примерно в один период.

"Когда те же американцы прямым текстом объявляют Россию главным врагом, причем это происходит практически регулярно, то к религиозным организациям, которые базируются на территории потенциального противника – даже, прямо скажем, уже не потенциального, а реального, – отношение как-то меняется", — сказал РИА Новости Силантьев.

Особенно, добавил эксперт, "когда возникают интересные моменты по финансовому обороту, по тем деньгам, которые ввозятся или вывозятся из страны, — возникает вопрос, а не могут ли такие организации быть прикрытием для разведывательной деятельности недружественных нам государств".

Правозащитник ВРНС уверен, что в будущем появятся и новые "фигуранты" подобных дел, помимо саентологов и "Свидетелей Иеговы".

Между тем борьба с сектами в России сегодня ведется в условиях несовершенной нормативно-правовой базы, что признают уже и сами законодатели. Именно поэтому в феврале этого года в Совете Федерации было принято решение о создании рабочей группы по подготовке поправок в законодательство по защите россиян от действий деструктивных сект. До конца осени рабочая группа должна представить согласованный законопроект в этой сфере.

Согласно экспертным оценкам, в России сейчас действует порядка 500 деструктивных сект. При этом сколько человек в стране пострадало или еще пострадает от их мошеннических действий, подсчитать невозможно. В апреле Верховный суд РФ признал экстремистским головной офис "Свидетелей Иеговы" в России — "Управленческий центр Свидетелей Иеговы". Это решение пока не вступило в законную силу.

По словам руководителя рабочей группы, члена СФ Елены Мизулиной, ситуация осложняется тем, что в российском законодательстве как такового понятия "секта", тем более, "деструктивная секта", не существует. Поэтому секты маскируются под различные организации, проводящие психотренинги, семинары по развитию лидерских качеств. А быть лидерами, конечно же, хотят многие. —0-