Подозреваемый в массовом убийстве людей под Тверью признал свою вину

Лента ограждения у дома в садоводческом товариществе 50 лет Октября в поселке Редкино Тверской области. Архивное фото

Лента ограждения у дома в садоводческом товариществе 50 лет Октября в поселке Редкино Тверской области. Архивное фото

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве девяти человек в дачном кооперативе в Тверской области Сергей Егоров на одном из допросов признался в содеянном, сообщила РИА Новости во вторник адвокат задержанного Екатерина Степанова.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в дачном кооперативе. Причиной конфликта, по одной из версий СК, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.

"Он признал свою вину… на тот момент, я не знаю, что будет в конце", — сказала собеседница, добавив, что Егоров сознался на одном из допросов.

В понедельник суд арестовал подозреваемого в убийстве Сергея Егорова. Ему также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.