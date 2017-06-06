Суд продлил арест экс-замминистру культуры Пирумову по "делу реставраторов"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник продлил до сентября срок ареста бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову по "делу реставраторов", сообщили РИА Новости в суде.

"Срок ареста продлен до 15 сентября", — сказал собеседник агентства, отметив, что срок предварительного следствия продлен до 10 октября 2017 года, в настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела, которые насчитывают 67 томов.

Помимо Пирумова Мосгорсуд продлил арест бывшим главе ФГУП "Центр реставрации" Олегу Иванову и директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борису Мазо.