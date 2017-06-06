В Магнитогорске педагога будут судить за изнасилование девушки в аудитории

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн — РИА Новости. Следствие направило в суд уголовное дело в отношении преподавателя высшего учебного заведения в Магнитогорске, обвиняемого в изнасиловании в аудитории девушки и нападении на мужчину, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по Челябинской области.
Кроме того, 8 марта 2017 года около одного из домов в Магнитогорске Тимаков во время ссоры с незнакомым мужчиной нанес ему ножевое ранение, уточняет ведомство.
"Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что Тимаков обвиняется в изнасиловании в отношении несовершеннолетней и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Во время расследования уголовного дела следователь внес представление ректору учебного заведения "об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления".