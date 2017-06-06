В Магнитогорске педагога будут судить за изнасилование девушки в аудитории

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн — РИА Новости. Следствие направило в суд уголовное дело в отношении преподавателя высшего учебного заведения в Магнитогорске, обвиняемого в изнасиловании в аудитории девушки и нападении на мужчину, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по Челябинской области.

По данным следствия, днем 12 декабря 2016 года Сергей Тимаков, являясь преподавателем производственной практики одного из вузов Магнитогорска, в состоянии наркотического опьянения привел в учебную аудиторию 15-летнюю знакомую девушку. Угрожая ей молотком, он совершил "преступление против половой неприкосновенности".

Кроме того, 8 марта 2017 года около одного из домов в Магнитогорске Тимаков во время ссоры с незнакомым мужчиной нанес ему ножевое ранение, уточняет ведомство.

"Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что Тимаков обвиняется в изнасиловании в отношении несовершеннолетней и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Во время расследования уголовного дела следователь внес представление ректору учебного заведения "об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления".