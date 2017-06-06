Фигуранты "дела реставраторов" погасили весь ущерб, заявил адвокат

Дело о хищениях в Минкультуры (140)

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Фигуранты "дела реставраторов", главным обвиняемым по которому является бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, в полном объеме выплатили ущерб в рамках уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Зобов.

"Весь ущерб по делу погашен, суду подтверждающая справка предоставлена", — сказал он.

Фигурантам "дела реставраторов" вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.

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