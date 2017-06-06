Двое детей под Новосибирском сгорели в салоне авто, играя со спичками

КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Два маленьких ребенка в городе Барабинск Новосибирской области, играя со спичками в салоне автомобиля, подожгли его и сгорели, сообщило СУСК РФ по региону.

По данным следствия, во вторник днем 4-летний мальчик и 2-летняя девочка были под присмотром с отца. Во время происшествия мужчина находился в доме с еще одним 9-месячным ребенком. Мать детей в этот день уехала в Новосибирск по личным вопросам.

"По предварительным данным… в какой-то момент дети, взяв в доме спички, залезли в салон находившейся у жилища принадлежащей их отцу автомашины "ВАЗ-2106". Находясь в автомашине, они стали жечь спички, в результате произошло возгорание салона транспортного средства, при этом дети не смогли его покинуть и погибли", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Отмечается, что семья, в которой воспитывались дети, является благополучной.