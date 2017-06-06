В Краснодаре без света остались 63 тысячи человек

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Около 63 тысяч человек в Краснодаре остались без электроснабжения, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Сообщается, что 6 июня в 11.10 на ПС 110 кВ "Лорис" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "Кубаньэнерго") действием защит отключилась ВЛ 110 кВ "Лорис – Пашковская". Обесточены ПС 110 кВ – "Пашковская", "Аэропорт". При этом на ПС 110 кВ "Аэропорт" успешно сработала автоматика включения резерва, электроснабжение аэропорта осуществляется от ДЭС, отмечается в сообщении.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители города Краснодар (около 63 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей — 20 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.