Мизулина просит проверить Roshen после отравления детей конфетами в Чите

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина направит генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос по факту отравления детей в Чите, предположительно, конфетами фабрики Roshen. Парламентарий не исключает, что это была провокация.
"Необходима серьезная проверка по факту отравления детей. Необходимо выяснить, откуда появились эти конфеты, вероятно, нужно проверить и производителя — украинскую фабрику Roshen, принадлежащую президенту Петру Порошенко. Может ли это быть своего рода провокацией? Я буду следить за развитием событий и планирую направить официальный запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой детально разобраться в ситуации", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.
"Один из основных вопросов сейчас — к родителям пострадавших детей. Почему детям не объясняются базовые понятия о безопасности: нельзя подбирать еду на улице, нельзя брать ее у незнакомых людей. Я надеюсь, что детям удастся избежать серьезных последствий такой неосмотрительности", — подчеркнула она.