Мизулина просит проверить Roshen после отравления детей конфетами в Чите

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина направит генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос по факту отравления детей в Чите, предположительно, конфетами фабрики Roshen. Парламентарий не исключает, что это была провокация.

Ранее сообщалось, что в Чите пятеро детей попали в больницы с диагнозом "отравление неизвестным веществом", один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам детей, они ели конфеты "Бешеная пчелка". По предварительным данным, конфеты были найдены на улице.

"Необходима серьезная проверка по факту отравления детей. Необходимо выяснить, откуда появились эти конфеты, вероятно, нужно проверить и производителя — украинскую фабрику Roshen, принадлежащую президенту Петру Порошенко. Может ли это быть своего рода провокацией? Я буду следить за развитием событий и планирую направить официальный запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой детально разобраться в ситуации", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Сенатор отметила, что вопросы возникают и к родителям пострадавших детей, не объяснивших им "базовые понятия" безопасного поведения на улице.

"Один из основных вопросов сейчас — к родителям пострадавших детей. Почему детям не объясняются базовые понятия о безопасности: нельзя подбирать еду на улице, нельзя брать ее у незнакомых людей. Я надеюсь, что детям удастся избежать серьезных последствий такой неосмотрительности", — подчеркнула она.