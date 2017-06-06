СК изучает видео, на котором жестоко избивают школьницу в Москве

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Следователи начали проверку данных СМИ об избиении школьницы сверстницами на территории лесополосы в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

"Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о причинении телесных повреждений несовершеннолетней. В социальной сети распространено видео об избиении школьницы на территории лесополосы в городе Москве. Из видеоролика следует, что группа девочек-подростков наносят множественные удары руками и ногами своей сверстнице в жизненно важные органы", — сказала она.

Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личности несовершеннолетних, причастных к избиению девочки.