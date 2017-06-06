Источник сообщил, что Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Гармаш попал в Пскове в ДТП, столкнувшись с припаркованным автомобилем, сам актер не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"ДТП произошло на Кузнецкой улице 5 июня, автомобиль Гармаша столкнулся с припаркованным автомобилем. Артист не пострадал", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УВД по Псковской области не уточнили фамилию участника ДТП, но подтвердили факт инцидента 5 июня около 23 часов.

"ДТП было оформлено без участия сотрудников полиции, заявка отменена из-за отсутствия пострадавших", — сказал представитель пресс-службы.