В московским метро мужчина упал на рельсы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"На рельсы первого пути упал мужчина, его уже извлекли и осматривают медики", — сказал собеседник агентства.

По его словам, движение поездов после инцидента уже возобновлено. Обстоятельства ЧП выясняются.

В официальном аккаунте столичного метрополитена в сети микроблогов Twitter сообщили об инциденте, отметив, что интервалы в движении поездов на "красной" ветке увеличены.

9:20 Сокольническая линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 6 июня 2017 г.

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