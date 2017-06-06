В московским метро мужчина упал на рельсы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
По его словам, движение поездов после инцидента уже возобновлено. Обстоятельства ЧП выясняются.
В официальном аккаунте столичного метрополитена в сети микроблогов Twitter сообщили об инциденте, отметив, что интервалы в движении поездов на "красной" ветке увеличены.
9:20 Сокольническая линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) 6 июня 2017 г.