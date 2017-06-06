В Чите пятеро детей госпитализированы после отравления конфетами

КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. В Чите пятеро детей попали в больницы с отравлением неизвестным веществом после употребления конфет "Бешеная пчелка", сообщили РИА Новости во вторник в минздраве Забайкальского края.

"Трое детей с отравлением неизвестным веществом лежат в краевой клинической больнице. Четырнадцатилетний подросток — в тяжелом состоянии в реанимации. Двенадцатилетний и четырехлетний ребенок находятся в отделении педиатрии. Дети говорят, что ели конфеты "Бешеная пчелка". Еще двое детей находятся в городской больнице, поступили в состоянии средней тяжести, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, в особом лечении уже не нуждаются", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что по поводу происшествия проводится проверка.