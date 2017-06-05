В Красноярском крае потушили пожар на складе пиломатериалов

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Пожарные потушили пожар на складе пиломатериалов в Минусинском районе на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

По данным МЧС, пожар на складе пиломатериала и отходов лесопиления недалеко от поселка Бор начался в 12.54 (08.54 мск) в понедельник. В 14.52 (10.52 мск) пожар локализовали. На тушение пожара привлекалось 30 человек и девять единиц техники, вертолеты Ми-8 из Абакана и Красноярска и пожарный поезд. Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

"В 21.55 (17.55 мск) ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.