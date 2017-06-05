В Краснодаре полицейские искали инопланетян

КРАСНОДАР, 5 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции проверили сообщение о приземлении космических кораблей около поселка Водники в Краснодаре, но следов инопланетян не нашли, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как рассказали в ГУ МВД, сообщение о том, что в лесу между поселком Водники и районом Витаминкомбината инопланетные корабли произвели высадку десанта, поступило в полицию в понедельник от 59-летнего жителя поселка.

"По словам заявителя, он видел космический корабль, из которого вышли семиметровые гуманоиды. По прибытию сотрудников полиции, с мужчиной в поле никого обнаружено не было", — уточнили в ведомстве.

При этом, добавил собеседник агентства, свидетель происшествия был в адекватном состоянии, без признаков опьянения. Теперь по данному рапорту будет составлен отказной материал.