В Омске пьяная компания каталась на Mercedes и стреляла из пневматики

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали в Омске компанию из пяти человек, которые в нетрезвом виде разъезжали по центру города на Mercedes-Benz и стреляли из пневматического автомата Калашникова, сообщает в понедельник областное управление ведомства.

По данным управления, инцидент произошел рано утром в воскресенье. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, ведя патрулирование, услышали характерные звуки выстрелов со стороны крупного спортивно-концертного комплекса в центре города.

На улице Декабристов росгвардейцы заметили тонированный Mercedes-Benz, отъезжающий с парковки у спорткомплекса, отмечается в сообщении. Заблокировать иномарку удалось вблизи парка "Птичья гавань". В машине находились четверо молодых людей и девушка, уточнили в пресс-службе.

"Водитель, как и все пассажиры, находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили результаты освидетельствования. При осмотре автомобиля между передним и задним сидениями на полу был обнаружен пневматический автомат Калашникова с патронами", — говорится в сообщении.

По данным силовиков, компания молодых людей после отдыха в пригородной зоне Чернолучье рано утром вернулась в Омск. По предложению девушки молодые люди на улицах города произвели несколько выстрелов, добавили в ведомстве. В отношении ранее не судимого 25-летнего водителя иномарки проводится проверка, оружие изъято.