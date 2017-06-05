Петербуржец отправил в США посылку с гранатами

ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга отправил в США посылку с двумя гранатами, сообщает в понедельник пресс-служба "Почты России".

"Сегодня сотрудники авиационной безопасности аэропорта Пулково совместно с представителями службы безопасности "Почты России" при проверке международных отправлений с использованием специального досмотрового оборудования обнаружили в посылке, следовавшей из Санкт-Петербурга в США транзитом через Париж, два металлических изделия, похожие на гранаты от подствольного гранатомета", — говорится в сообщении.

Прибывшими на место саперами боеприпасы изъяты для последующего уничтожения, данные отправителя переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.