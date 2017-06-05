Замгубернатора Курской области заподозрили в получении взятки

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова о получении взятки недвижимостью более чем на миллион рублей, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, а также Андрея Занина, Александра Филимонова и Натальи Кретовой. Зубков подозревается в получении взятки, его соучастники, в зависимости от роли каждого, — в даче взятки, посредничестве и пособничестве", — сказала Петренко.

По данным следствия, взятку Зубков получил в 2015 году Зубков "за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений".

За последние два дня это уже второй вице-губернатор, заподозренный Следственным комитетом в коррупции. Ранее уголовное дело о взятках на 3 миллиона рублей возбудили против вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько.