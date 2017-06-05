Массовое убийство под Тверью: стрелок арестован, расследование продолжается

Лента ограждения у дома в садоводческом товариществе 50 лет Октября в поселке Редкино Тверской области

Лента ограждения у дома в садоводческом товариществе 50 лет Октября в поселке Редкино Тверской области

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Тверской области продолжается расследование убийства девяти человек в дачном кооперативе. Суд арестовал 45-летнего Сергея Егорова, которого подозревают в совершении преступления.

Что произошло

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что Центральный районный суд Твери санкционировал арест мужчины на два месяца — до третьего августа.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в небольшом городе Редкино, который расположен в 20 километрах от Твери.

Преступник расстрелял из карабина девять человек. По предварительным данным, причиной конфликта стала бытовая ссора.

Всего жертвами электрика стали четыре женщины и пять мужчин. При этом среди убитых были и те, с кем стрелок не был знаком. Тела восьми человек полицейские нашли в доме, труп еще одной женщины обнаружили позднее в багажнике припаркованной рядом машины.

Официальный представитель регионального главка МВД Вадим Левшин накануне сообщил, что подозреваемый постоянно жил в Москве, а в Тверской области отдыхал, перебиваясь случайными заработками.

"Предварительно известно, что одну из жертв он заставил копать землю руками. Мужчина начал ее копать, но был застрелен", — уточнил Левшин.

Закончив расправу, убийца стал собирать трупы. Тело одной из женщин он положил в багажник, возможно, собираясь вывезти и спрятать, но в этот момент на участке появились участковый и инспектор ДПС.

Одной девушке удалось спрятаться от стрелка (мужчина не заметил ее под одеялом) и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления: он был пьян и не пытался скрыться.

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По версии следствия, Егоров устроил бойню после того, как его выгнали из соседского дома.

"В ходе совместного застолья и распития алкогольных напитков между подозреваемым и некоторыми гостями возникла ссора. В дальнейшем мужчины вытолкали подозреваемого с территории садового участка, угрожая расправой, если тот еще раз покажется им на глаза", — сказала Петренко.

По словам следователей, мужчина вернулся в дом, прихватив с собой карабин "Сайга". В СК считают, что он хотел лишь припугнуть своих знакомых и потребовать извинения. Однако те стали угрожать ему, после чего Егоров и открыл огонь.

Согласно одной из версий, причиной массового убийства стали насмешки погибших над телосложением преступника. Якобы дачники смеялись над тем, что Егоров не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.

При этом в полиции заявили, что подозреваемый никогда не служил в армии.

"Никто он — ни пограничник, ни ВДВшник, это я вам на 300% могу сказать", — рассказал Левшин.

По словам представителя тверской полиции, следователи отрабатывают различные версии ссоры между мужчиной и погибшими.

"Благополучные люди все, и место приличное. Все были на отдыхе… И сам мужчина несудимый, единственное, за что привлекался к административной ответственности, — за нарушение правил дорожного движения", — добавил Левшин.

А вот жители и дачники Редкино не самым лучшим образом характеризую подозреваемого.

"Мы его практически не видели трезвым, он все время ходил по поселку и искал, где выпить", — рассказали местные жители.

Дачники также говорят о том, что убийца работал в кооперативе электриком. Это стало причиной появления и второй версии конфликта между ним и погибшими: якобы прежняя председательница товарищества позволяла себе едкие замечания и в адрес соперницы, и в адрес нанятого ею электрика.

Росгвардия начала проверки

По данным Росгвардии, подозреваемый легально владел карабином 12-го калибра, однако хранил оружие с нарушением действующих правил. После трагедии в Редкино силовики начали массовые проверки дачников-владельцев оружия.

В Росгвардии рассказали, что дачники часто нарушают правила хранения и использования огнестрельного оружия.

"В настоящее время организован целых комплекс профилактических мероприятий, направленных на работу с такими владельцами оружия", — добавили в ведомстве.

Расстрел людей в Тверской области может привести к ужесточению правил выдачи охотничьего оружия. Такую возможность допустил первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

"Категорически возражаю против того, чтобы представлять эту трагедию как проявление случайности: мол, всякое бывает, и всего предусмотреть нельзя. Нет и еще раз нет. Считаю, что на каком-то этапе кем-то была допущена преступная халатность", — заявил сенатор.

Клинцевич также призвал проверить законность выдачи подозреваемому 12-калиберного карабина.

"На мой взгляд, эта трагедия может поставить вопрос об ужесточении правил выдачи гражданам охотничьего оружия, что потребует внесения изменений в действующее законодательство. Мы должны пройти по всей цепочке", — добавил парламентарий.