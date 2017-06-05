Вандалы осквернили открытую две недели назад "Стену Папанина" в Москве

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вандалы в минувшие выходные испачкали краской "Стену Папанина", открытую около двух недель назад ко Дню полярника на московской улице Сретенка, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Минприроды России.

"Поверх изображения легендарной четверки папанинцев хулиганы изрисовали стену – с фундамента и до самой крыши — красной краской", — заявил собеседник агентства.

В Минприроды, которое выступило одним из создателей граффити-проекта "Арктика на улицах города", выразили мнение, что "это вопиющий пример неуважения к истории своей страны и к соотечественникам, внесшим огромный вклад в изучение Арктики".

"Безусловно, устроители этой акции должны быть найдены и подвергнуты, как минимум, общественному осуждению. Надеемся, что соответствующие органы вплотную займутся этим вопросом. Если осквернение "Стены Папанина" в центре Москвы будет признано актом вандализма, то его инициаторам может грозить до трёх лет лишения свободы", — отметил представитель Минприроды.

При этом в ведомстве добавили, что несмотря на действия вандалов, городской арт-проект, посвященный легендарным покорителям заполярья, обязательно будет продолжен. В частности, в ближайшее время планируется открытие граффити в честь 80-летия трансполярного перелета летчика Чкалова.

Открытие "Стены Папанина" в Москве состоялось 18 мая при участии главы Минприроды России Сергея Донского и было приурочено к 80-летию организации первой дрейфующей станции "Северный Полюс". Основой для граффити послужили снимки, сделанные Яковом Халипом во время эвакуации "папанинцев" со льдины в 1938 году.