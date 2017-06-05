Источник сообщил о гибели депутата, ехавшего по МКАД на велосипеде

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил депутата Таганского совета депутатов Москвы Владимира Боушева, ехавшего по МКАД на велосипеде, сообщил РИА Новости источник в медицинских службах столицы.

Инцидент произошел еще в субботу.

"Депутат Таганского совета Владимир Боушев попал в аварию на МКАД, когда ехал на велосипеде. Его сбил автомобиль Mitsubishi", — сказал собеседник агентства.

Движение по Московской кольцевой автодороге на велосипедах запрещено из соображений безопасности: автомобильный поток там едет со скоростью 80-100 километров в час.

Как говорится на сайте Совета муниципальных образований Москвы, Владимир Боушев был выдвинут в совет партией "Справедливая Россия" и по совместительству возглавлял редакцию журнала "Политический маркетинг".