В Саратове мужчина напал с мачете на водителя в ходе дорожного конфликта

САРАТОВ, 5 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратове проводит проверку по факту дорожного конфликта, один из участников которого напал на машину оппонента с мачете, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Дмитрий Рассказов.

Накануне в YouTube появился видеоролик, на кадрах которого видно, как на парковке одного из гипермаркетов Саратова один из участников дорожного конфликта размахивает перед другим мачете, после чего этим оружием ударяет по машине оппонента. По словам снимавших видео членов семьи оппонента, водитель с мачете разбил фару их автомобиля.

"По предварительной информации, вчера около 11.00 двое водителей друг другу не уступили дорогу, на площадке "Хэппи Молла" остановились, стал выяснять отношения. Мужчина на машине Hyundai Santa Fe вынул мачете, разбил зеркало и подфарник автомашине "Лада Калина". После этого водитель Hyundai уехал, а водитель "Лады" вызвал сотрудников полиции", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции установили всех участников конфликта, проводится проверка. Он уточнил, что никто из людей в ходе конфликта, предварительно, не пострадал.