Jaguar вылетел в реку в центре Москвы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Легковой автомобиль упал в понедельник днем в Москва-реку в центре Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

"Автомобиль упал в реку возле дома 2 на набережной Тараса Шевченко", — сказал собеседник агентства, добавив, что водителя подобрал проходящий мимо катер.

По его словам, машина упала на мелководье, пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, в Москва-реку упал автомобиль Jaguar. Машина лежит на крыше на мелководье. Водителя осматривают врачи.