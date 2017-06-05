В Петербурге избили актера из "Улиц разбитых фонарей"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Мужчина пострадал из-за нападения неизвестного в петербургском районе Ржевка, его ударили по голове и забрали травматический пистолет, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как передали местные СМИ, актер Геннадий Свирь, известный по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Литейный, 4", пострадал от рук хулигана, которому он сделал замечание за то, что тот справлял нужду в подъезде.

"Четвертого июня в полицию обратился мужчина, который заявил, что у парадной одного из домов у него произошел конфликт с неизвестным. Пострадавший получил удар по голове и потерял сознание", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате нападения потерпевший лишился травматического пистолета. Ведется проверка.

Свирь исполнял роли в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Литейный, 4", в фильмах Дмитрия Астрахана "Перекресток", "Ты у меня одна", "Все будет хорошо".