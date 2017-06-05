Военный рассказал о причинах массового убийства в Тверской области

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Массовое убийство девяти человек в Тверской области связано не с наличием у подозреваемого в преступлении Сергея Егорова оружия, а имеющимися у него психическими проблемами, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

В ночь на воскресенье мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное. В понедельник суд заключил под стражу подозреваемого в убийствах Сергея Егорова.

"Я абсолютно уверен, что это связано не с наличием у него оружия, а наличием у него каких-то психических отклонений. Я не вижу здесь проблем именно с оружием", — сказал Михайлов.

По его мнению, процедуры, связанные с оформлением разрешения на оружие, достаточно жесткие и ужесточить их еще больше в связи с инцидентом не получится. Также, по словам Михайлова, предотвратить подобные ситуации в принципе невозможно из-за непредсказуемости человеческого поведения.

"Мы должны иметь в виду, как говорил Бехтерев, что мозг человека абсолютно непредсказуем. Где там включит, где там замкнет, где у него возникнут какие-то фобии, которые приведут к такому количеству жертв… Абсолютно невозможно предотвратить такие случаи, потому что психика человека меняется с годами, и очень незаметно. Иногда близкие родственники могут и не заметить отклонения у человека. Вот сейчас начнутся вопли о необходимости ужесточить контроль за оружием. Но я даже не знаю, какие можно меры предпринять, уже и так ужесточили, что законопослушный гражданин вынужден бегать по психдиспансерам и брать справки", — сказал Михайлов.

Также немаловажно, по его мнению, что в момент убийства Егоров был пьян. На вопрос о том, необходимо ли усилить контроль за психическим состоянием обладателей оружия, ветеран ФСБ ответил, что необходимо определить инструменты этого контроля.

"Я бы с вами согласился при одном условии, если бы мы с вами определили инструменты контроля за психическим здоровьем. Человек обращается к психиатру только тогда, когда у него наступают какие-то тяжелые последствия — вот тогда он обращается. Значительная часть людей являются здоровыми, хотя все психофизиологи говорят, что психически здоровых людей не существует в природе. Те процедуры, которые мы с вами проходим (при оформлении лицензии на оружие – ред.), не приведут ни к какому эффекту. А если с человеком работает психиатр в режиме по десять минут на человека, то мы с вами понимаем, что он не выявит никаких отклонений", — отметил эксперт.

Также он заметил, что без глубоких исследований выявить какие-либо отклонения у человека не получится

"Я много лет прослужил в органах государственной безопасности, часто встречался с заявителями, и должен сказать, что некоторые заявители, с которыми мне приходилось встречаться, до определенного момента не вызывали никаких тревог с точки зрения психического здоровья: абсолютно логичная речь, рассуждение, ну а когда уже говорит про инопланетян, которые к нему прилетели, вот тогда уже начинаются подозрения. А по большому счету выявить вот так вот без каких-либо глубоких исследований наличие отклонений у человека невозможно, если он несильно выдается из общей массы", — резюмировал Михайлов.