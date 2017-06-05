В тверском СНТ, где произошло убийство, существовал конфликт в правлении

Автомобиль полиции у дома в Тверской области, где в ночь на 4 июня мужчина в ходе бытового конфликта застрелил 9 человек

Автомобиль полиции у дома в Тверской области, где в ночь на 4 июня мужчина в ходе бытового конфликта застрелил 9 человек

РЕДКИНО (Тверская область), 5 июн — РИА Новости. В посёлке Редкино Тверской области, где в минувшие выходные пьяный электрик в ходе ссоры застрелил девять человек, два года продолжался конфликт старого и нового председателя садового товарищества, сообщила РИА Новости кассир правления Татьяна Морозова.

"В товариществе был конфликт между старым председателем и новой, которую избрали два года назад", — рассказала Морозова.

В связи с этой ситуацией, по словам собеседницы агентства, какие-то жители СНТ больше симпатизировали прежнему председателю, другие – нынешней. К первой категории, в частности, принадлежала чета Павла и Веры Смирновых, впоследствии застреленных в ходе расправы; ко второй – сам предполагаемый убийца Сергей Егоров.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу, сообщил ранее Следственный комитет. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.

Расследование продолжается.