Яровая: трагедия в Твери доказала, что оборот оружия должен быть ограничен

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Жестокое убийство в Тверской области, где пьяный мужчина расстрелял девять человек из карабина "Сайга", доказывает, что оружие должно оставаться в ограниченном обороте, заявила в понедельник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В ночь на воскресенье мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное. В понедельник суд заключил под стражу подозреваемого в убийствах Сергея Егорова.

"Жестокое убийство в Твери — кровавое доказательство того, что оружие должно оставаться в ограниченном обороте", — сказала Яровая журналистам.

По ее мнению, российское законодательство носит сбалансированный характер и требует неукоснительного соблюдения. При этом, как отмечает депутат, периодически появлялись и появляются лоббисты распространения оружия.

"Трагичный опыт других стран их не останавливает. Оружие, доступное "на расстоянии вытянутой руки", как в США, и как намеревается сделать Украина — это дорога к постоянным бытовым и психопатическим убийствам, реальная и очень высокая угроза безопасности жизни и здоровья граждан, провокация преступлений совершенно разной мотивации", — считает Яровая.

Она подчеркнула, что преступление в Твери требует выяснения всех обстоятельств: происхождения оружия, законности правообладания и соблюдения процедур контроля, причин и условий, способствовавших совершению особо тяжкого преступления.