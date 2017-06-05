Экс-глава Библиотеки украинской литературы назвала себя жертвой репрессий

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывшая глава московской Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина обжалует назначенный ей условный срок по делу об экстремизме и растрате – по ее мнению, нынешний процесс похож на показательные судебные разбирательства времен Большого террора в СССР, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы.

"Мы обжалуем приговор. Спасибо мои адвокатам, если бы не они, этот процесс прошел бы мимо (прессы). Думаю, это дело будут через 10 лет вспоминать, как мы вспоминаем "дело врачей", 37-й год и прочее", — заявила Шарина после приговора.

Она утверждает, что экстремистскую литературу ей подкинули, и считает процесс политическим.

В понедельник судья Елена Гудошникова назначила Шариной четыре года условного срока по обвинению в экстремизме и растрате денег библиотеки.

По версии следствия, она "организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга людей с литературой, признанной судом экстремистской". К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также детский иллюстрированный журнал "Барвинок".

Кроме того, по мнению следствия, в 2011 году Шарина от имени библиотеки выплатила адвокатской коллегии "Еким и партнеры" 297 тысяч рублей, хотя никаких юридических услуг та не оказывала. Также, считают следователи, подсудимая в 2011-2013 годах фиктивно устроила на работу в библиотеку юристов и выплатила им, в общей сложности, 1,8 миллиона рублей.