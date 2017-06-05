Мещанский суд признал виновной экс-главу Библиотеки украинской литературы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник начал выносить обвинительный приговор бывшей главе Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной по делу об экстремизме и растрате денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В установочной части приговора суд заявил, что преступление имело место и Шарина к нему причастна. Какое наказание суд назначит экс-главе библиотеки, станет известно из резолютивной части приговора, которую огласят в конце.

Прокуратура требует приговорить Шарину к пяти годам условного заключения и временно запретить ей заниматься просветительской и хозяйственно-административной деятельностью. Гособвинитель также настаивает на удовлетворении гражданского иска библиотеки более чем на 2,1 миллиона рублей.

Защита, в свою очередь, просила суд об оправдании Шариной. По утверждению адвоката Ивана Павлова, в деле нет ни состава, ни события преступления. По его словам, в обязанности Шариной не входило ни формирование библиотечного фонда, ни расстановка книг на полках.

Шариной вменяется экстремизм: по версии следствия, она "организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга людей с литературой, признанной судом экстремистской". К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также детский иллюстрированный журнал "Барвинок".

Всего в обвинении фигурируют порядка 25 книг, эксперты, как отмечал адвокат, в каждой из них нашли фрагменты экстремистской направленности. В частности, Павлов называл книгу Дмитрия Корчинского "Война в толпе". Адвокат ранее заявлял, что на этой книге нет библиотечного штампа, поэтому он предположил, что "она и ряд других книг могли быть подкинуты".

Кроме того, по мнению следствия, в 2011 году Шарина от имени библиотеки выплатила адвокатской коллегии "Еким и партнеры" 297 тысяч рублей, хотя никаких юридических услуг та не оказывала. Также, считают следователи, подсудимая в 2011-2013 годах фиктивно устроила на работу в библиотеку юристов и выплатила им, в общей сложности, 1,8 миллиона рублей.

Во время следствия Шарина содержалась под домашним арестом.