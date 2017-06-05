Под Омском молния убила велосипедиста

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. В Омской области выясняют обстоятельства гибели велосипедиста, которого, предположительно, убила молния, сообщает региональное управление СК.

"По предварительным данным, во время грозы молодой человек ехал в поле на велосипеде, когда его ударила молния. От электрического искрового разряда парень скончался", — говорится в сообщении.

Во время проверки следователи намерены установить все обстоятельства случившегося.