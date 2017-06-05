Один человек погиб, четверо пострадали в тройном ДТП в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. В результате тройного ДТП в ночь на понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе погиб один человек, еще четверо получили травмы, сообщает региональное управление ГИБДД.

По информации ведомства, авария произошла около 01.30 (23.30 мск) на 730 километре автодороги Нефтеюганск — Мамонтово в Нефтеюганском районе. Мужчина за рулем автомобиля Mazda CX-7 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя другими иномарками — Kia Cerato и Mazda 5.

"В результате ДТП водитель Kia от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, водитель и трое пассажиров Mazda CX-7… получили травмы", — говорится в сообщении автоинспекции.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.