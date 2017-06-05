Пассажиры задержанных в Анадыре рейсов "ВИМ-Авиа" вылетели в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Пассажиры задержанных рейсов в Москву авиакомпании "ВИМ-Авиа" вылетели из Анадыря, сообщает правительство Чукотки.

Ранее в правительстве Чукотки сообщили, что губернатор Роман Копин доложил в Росавицию о ситуации в Анадыре, где из-за отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" свыше 470 человек не могли вылететь в Москву. Это не только жители Анадыря, но и других населенных пунктов Чукотки. Ситуация осложняется тем, что начался период отпусков.

"Самолет "ВИМ-АВИА", чей объединенный рейс откладывался несколько суток, прилетел на Чукотку 3 июня, и 4 июня вылетел обратно в Москву", — говорится в сообщении.

В воскресенье пассажиры задержанных рейсов от 30 мая и 1 июня отправились в Москву на Boeing 777-300, который вмещает до полутысячи человек. Для тех пассажиров, которые готовятся лететь 6 июня, время вылета изменено: по последней информации, авиакомпания "ВИМ-Авиа" переносит вылет Аirbus 330-300 из Анадыря на 22.00 (13.00 мск).

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов, а глава Колымы Владимир Печеный пожаловался на авиакомпанию в Росавиацию.

Компания в четверг сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.