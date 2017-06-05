Пассажиры задержанных в Анадыре рейсов "ВИМ-Авиа" вылетели в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Пассажиры задержанных рейсов в Москву авиакомпании "ВИМ-Авиа" вылетели из Анадыря, сообщает правительство Чукотки.
"Самолет "ВИМ-АВИА", чей объединенный рейс откладывался несколько суток, прилетел на Чукотку 3 июня, и 4 июня вылетел обратно в Москву", — говорится в сообщении.
В воскресенье пассажиры задержанных рейсов от 30 мая и 1 июня отправились в Москву на Boeing 777-300, который вмещает до полутысячи человек. Для тех пассажиров, которые готовятся лететь 6 июня, время вылета изменено: по последней информации, авиакомпания "ВИМ-Авиа" переносит вылет Аirbus 330-300 из Анадыря на 22.00 (13.00 мск).
Компания в четверг сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.