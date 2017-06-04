На месте массового убийства под Тверью оцепление пока не сняли

БРЯНСК, 4 июн — РИА Новости. Место убийства девяти отдыхающих на территории садоводческого товарищества в поселке Редкино в Тверской области до сих пор оцеплено, несмотря на завершение осмотра следственно-оперативной группой, участковый уполномоченный ведет поиск дополнительных свидетелей, сообщил РИА Новости в воскресенье официальный представитель управления МВД по региону Вадим Левшин.

"Следственно-оперативная группа осмотр места происшествия завершила. В настоящее время место взято под охрану сотрудниками Росгвардии. Есть свидетели, ищутся дополнительные свидетели. Участковый уполномоченный отрабатывает весь дачный поселок, он не безлюдный", — сказал Левшин.

Он добавил, что пока неизвестно, когда с поселка будет снято оцепление.

В ночь на воскресенье мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.

Ранее Левшин сообщил РИА Новости, что мужчина действительно не служил в армии.

Возбуждено уголовное дело, расследованием которого будет заниматься центральный аппарат СК России. Подозреваемым в убийстве является ранее не судимый житель Москвы.

Одну из своих жертв он сначала заставил копать себе могилу руками, после чего застрелил. Одной девушке удалось спрятаться и позвонить в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

Жертвы стрелка — молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Все они были знакомы между собой, но у злоумышленника не было с ними дружеских или приятельских отношений. Оружие, из которого производились выстрелы, было зарегистрировано в установленном порядке, это карабин 12-го калибра.

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