В Свердловской области штормовое предупреждение продлили до 6 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Синоптики продлили до 6 июня штормовое предупреждение на территории Свердловской области, сообщает в воскресенье ГУ МЧС по региону.

Как сообщалось ранее, в субботу из-за грозы в Свердловской области погиб один человек. Без света остались около 38 тысяч человек. Режим ЧС был введен в Нижнем Тагиле и Староуткинске. В Нижнем Тагиле в результате грозы пострадали восемь человек. В Нижнем Тагиле и Староуткинске ураганом повреждено несколько десятков жилых строений.

"Штормовое предупреждение синоптики продлили до 6 июня. В понедельник, 5 июня, по информации синоптиков, на территории Свердловской области сохраняется вероятность возникновения опасных погодных явлений: грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", — говорится в сообщении МЧС.

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области Сотрудники МЧС устраняют последствия урагана в городе Нижний Тагил Свердловской области. 4 июня 2017 © Фото : ГУ МЧС по Свердловской области Сотрудники МЧС устраняют последствия урагана в городе Нижний Тагил Свердловской области. 4 июня 2017

ГУ МЧС отмечает, что все это повышает вероятность повреждения конструкций строений, линий связи, возникновения аварий на системах энергокомплекса. Подразделения МЧС, силы и средства муниципальных образований продолжают работать в режиме повышенной готовности.

"Главное управление МЧС России по Свердловской области настоятельно рекомендует жителям не рисковать собственной жизнью и соблюдать правила безопасного поведения в непогоду", — подчеркивает ведомство.

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