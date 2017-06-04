Ректор ГИТИСа Заславский попал в ДТП

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ректор ГИТИСа, известный театральный критик, Григорий Заславский, подтвердил РИА Новости, что попал в ДТП в Москве и находится в больнице, но надеется в понедельник выписаться из стационара.

Как ранее сообщали СМИ, Заславский 3 июня пострадал в результате ДТП в Москве и был доставлен в больницу с переломами грудных позвонков.

"Неделю назад я действительно попал в ДТП, но слава богу, никаких серьезных травм не получил – только небольшие ушибы. Тем не менее, это время я пробыл в больнице, но сейчас чувствую себя хорошо и завтра выписываюсь", — сказал Заславский.