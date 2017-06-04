Тверской стрелок, убивший 9 человек, заставил жертву копать себе могилу

БРЯНСК, 4 июн — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девяти человек в Тверской области перед тем, как застрелить одного из мужчин, заставил его копать себе могилу руками, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального главка МВД Вадим Левшин.

"Предварительно известно, что одну из жертв он заставил копать землю руками. Мужчина начал ее копать, но был застрелен", — сказал собеседник агентства.

По его словам, жертвы стрелка – молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Все они были знакомы между собой, но со злоумышленником у них не было дружеских или приятельских отношений.

Ранее сообщалось, что хозяева дачи пригласили подозреваемого для помощи, потому что он был электриком. Левшин пояснил, что это не соответствует действительности.

"Электриком он не работал, перебивался случайными заработками. Проживал в Москве, в Тверской области отдыхал. Преступление произошло в ходе пьяного бытового конфликта", — рассказал собеседник агентства.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в ночь на воскресенье. По данным следствия, во время застолья на одной из дач разгорелась ссора. Подозреваемый, 45-летний москвич, вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело еще одной женщины.

Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух и более лиц.