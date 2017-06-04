В Казани задержанный выбил дверь патрульной машины и выпрыгнул на ходу

КАЗАНЬ, 4 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Задержанный полицейскими Казани за хулиганство мужчина выпал во время транспортировки из патрульной машины, выбив дверь, и погиб, ведется проверка, сообщил РИА Новости представитель МВД по Татарстану в воскресенье.
"По предварительным данным, экипаж патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Казани за хулиганство задержал троих молодых людей. Задержанные вели себя агрессивно и оказывали полицейским сопротивление. Было принято решение доставить их в отдел полиции "Горки" для составления административного протокола", — сказал собеседник агентства.
По информации представителя МВД, в ходе движения 27-летний задержанный, находившийся в отсеке для задержанных патрульной машины, продолжил хулиганские действия и, выбив ногами дверь, вылетел из машины.
"В результате падения молодой человек получил травму головы, несовместимую с жизнью", — отметил собеседник.
В настоящее время по данному факту в отношении сотрудников патрульно-постовой службы проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.