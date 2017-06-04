Семь тысяч жителей Свердловской области остаются без света из-за урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Порядка семи тысяч человек в Свердловской области остаются без электроснабжения после урагана, сообщает в воскресенье "МРСК Урала".

Как сообщалось ранее, в субботу из-за грозы в Свердловской области погиб один человек. Без света остались около 38 тысяч человек. Режим ЧС был введен в Нижнем Тагиле и Староуткинске.

"В настоящий момент специалисты ОАО "МРСК Урала" восстановили электроснабжение еще трем тысячам человек. Погашенными остаются порядка семи тысяч жителей городского округа Нижний Тагил и небольших населенных пунктов в Белоярском городском округе. Над ликвидацией последствий вчерашнего урагана продолжают работу порядка 400 энергетиков, задействовано 147 единиц специализированной техники", — уточняет компания.

По ее данным, подачу электричества планируется восстановить в полном объеме к концу воскресенья. Особо сложные условия для работ оказались в Нижнем Тагиле, где стихия нанесла серьезный урон электросетевым объектам.

"Восстановительные работы в поселке Лая и близлежащих небольших населенных пунктах, из-за сложности устранения и больших объемов повреждения ЛЭП, будут проходить до поздней ночи", — уточняет "МРСК Урала".