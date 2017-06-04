Стрельба под Тверью: жертвами массового убийства стали девять человек

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В ночь на воскресенье в дачном поселке под Тверью разыгралась страшная трагедия — житель Москвы застрелил из охотничьего ружья девять человек. В Следственном комитете заявили, что это был бытовой конфликт. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам.
Застолье со стрельбой
Массовое убийство произошло в садоводческом товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района. Как выяснили полицейские, 45-летний житель столицы, отдыхавший в поселке, выпивал на одной из дач в компании малознакомых людей.
Изначально сообщалось, что на месте происшествия обнаружены тела восьми человек: трех женщин и пяти мужчин, однако затем тело еще одной женщины нашли в багажнике автомобиля, припаркованного у дома.
Как сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по Тверской области Вадим Левшин, подозреваемый стрелял в людей с близкого расстояния, поэтому шансов выжить у них не было.
При этом некоторым из участников застолья удалось спастись. Так, по словам Левшина, одна из женщин спряталась под одеяло, и стрелявший не заметил ее.
Выжившие вызвали полицию, и подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Отмечается, что он был пьян и не пытался скрыться.
"Благополучные люди"
По словам представителя областного главка МВД, подозреваемый — ранее не судимый человек.
"Благополучные люди все, и место приличное. Все были на отдыхе… И сам мужчина несудимый, единственное, за что привлекался к административной ответственности, — за нарушение правил дорожного движения", — сказал Левшин.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах Тверской области, стрелявший — электрик, которого соседи пригласили помочь по хозяйству.
Дело об убийстве
Следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса — "Убийство двух и более лиц".
Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина на место выехала бригада следователей и криминалистов, в распоряжении которой есть новейшая криминалистическая техника. Правоохранители опрашивают соседей и других свидетелей. Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, криминалистическая и медицинская.
Однако, как говорится в сообщении, мужчина "хранил его на своем дачном участке с нарушением требований, установленных российским законодательством".
В пресс-службе отметили, что Росгвардия проводит проверку по факту применения оружия и обращает внимание, что владельцы, выезжая на свои дачные участки, часто хранят и используют оружие с нарушением требований законодательства.
Росгвардия организовала целый комплекс профилактических мероприятий, направленных на работу с такими владельцами оружия, заявили в ведомстве.
Ужесточить правила
Первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в связи с трагедией под Тверью предлагает ужесточить правила выдачи гражданам охотничьего оружия.
"Категорически возражаю против того, чтобы представлять эту трагедию как проявление случайности: мол, всякое бывает, и всего предусмотреть нельзя. Нет и еще раз нет. Считаю, что на каком-то этапе кем-то была допущена преступная халатность", — сказал сенатор журналистам.
"На мой взгляд, эта трагедия может поставить вопрос об ужесточении правил выдачи гражданам охотничьего оружия, что потребует внесения изменений в действующее законодательство. Мы должны пройти по всей цепочке", — заключил Клинцевич.