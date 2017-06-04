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Происшествия

Стрельба под Тверью: жертвами массового убийства стали девять человек

Сюжет:
Массовое убийство в Тверской области (10)
14:5004.06.2017
(обновлено: 14:54 04.06.2017)
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© Фото : предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Тверской областиДачный дом - место массового убийства в поселке Редкино Конаковского района Тверской областиДачный дом - место массового убийства в поселке Редкино Конаковского района Тверской области
© Фото : предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Тверской области

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В ночь на воскресенье в дачном поселке под Тверью разыгралась страшная трагедия — житель Москвы застрелил из охотничьего ружья девять человек. В Следственном комитете заявили, что это был бытовой конфликт. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам.

Застолье со стрельбой

Массовое убийство произошло в садоводческом товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района. Как выяснили полицейские, 45-летний житель столицы, отдыхавший в поселке, выпивал на одной из дач в компании малознакомых людей.

Задержанный. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Случаи массовых убийств в России в 2010-2017 годах
Во время застолья между гостями завязалась словесная перепалка, после чего москвич ушел к себе на дачу, а некоторое время спустя вернулся с охотничьим ружьем и открыл стрельбу. По предварительным данным, он стрелял из гладкоствольного карабина 12-го калибра "Тайга".

Изначально сообщалось, что на месте происшествия обнаружены тела восьми человек: трех женщин и пяти мужчин, однако затем тело еще одной женщины нашли в багажнике автомобиля, припаркованного у дома.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по Тверской области Вадим Левшин, подозреваемый стрелял в людей с близкого расстояния, поэтому шансов выжить у них не было.

При этом некоторым из участников застолья удалось спастись. Так, по словам Левшина, одна из женщин спряталась под одеяло, и стрелявший не заметил ее.

Выжившие вызвали полицию, и подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Отмечается, что он был пьян и не пытался скрыться.

"Благополучные люди"

По словам представителя областного главка МВД, подозреваемый — ранее не судимый человек.

"Благополучные люди все, и место приличное. Все были на отдыхе… И сам мужчина несудимый, единственное, за что привлекался к административной ответственности, — за нарушение правил дорожного движения", — сказал Левшин.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах Тверской области, стрелявший — электрик, которого соседи пригласили помочь по хозяйству.

Дело об убийстве

Следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса — "Убийство двух и более лиц".

Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина на место выехала бригада следователей и криминалистов, в распоряжении которой есть новейшая криминалистическая техника. Правоохранители опрашивают соседей и других свидетелей. Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, криминалистическая и медицинская.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В СФ предлагают ужесточить правила выдачи оружия после трагедии под Тверью
Как выяснилось, подозреваемый законно владел охотничьим ружьем. Об этом сообщает пресс-служба Центрального округа Росгвардии.

Однако, как говорится в сообщении, мужчина "хранил его на своем дачном участке с нарушением требований, установленных российским законодательством".

В пресс-службе отметили, что Росгвардия проводит проверку по факту применения оружия и обращает внимание, что владельцы, выезжая на свои дачные участки, часто хранят и используют оружие с нарушением требований законодательства.

Росгвардия организовала целый комплекс профилактических мероприятий, направленных на работу с такими владельцами оружия, заявили в ведомстве.

Ужесточить правила

Первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в связи с трагедией под Тверью предлагает ужесточить правила выдачи гражданам охотничьего оружия.

"Категорически возражаю против того, чтобы представлять эту трагедию как проявление случайности: мол, всякое бывает, и всего предусмотреть нельзя. Нет и еще раз нет. Считаю, что на каком-то этапе кем-то была допущена преступная халатность", — сказал сенатор журналистам.

Автомобиль следственного комитета СК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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После убийства девяти человек под Тверью возбудили уголовное дело
Клинцевич выразил сомнение в том, выдача разрешения на приобретение оружия человеку, который оказался подозреваемым в массовом убийстве, была правомерной. "В данном случае речь идет о 12-калиберном карабине "Тайга", обладающем страшной убойной силой. Все это должно быть проверено самым тщательным образом", — уверен сенатор.

"На мой взгляд, эта трагедия может поставить вопрос об ужесточении правил выдачи гражданам охотничьего оружия, что потребует внесения изменений в действующее законодательство. Мы должны пройти по всей цепочке", — заключил Клинцевич.

© Фото : предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Тверской областиНа месте массового убийства в Тверской области. 4 июня 2017
© Фото : предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Тверской области
На месте массового убийства в Тверской области. 4 июня 2017
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Происшествия
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