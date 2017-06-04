После убийства девяти человек под Тверью возбудили уголовное дело

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 9 человек в ходе бытового конфликта в поселке в Тверской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что мужчина застрелил восемь человек в поселке в Тверской области, он задержан. Было возбуждено уголовное дело, расследованием которого будет заниматься центральный аппарат СК России. Позднее в ведомстве сообщили о девяти погибших.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 9 человек – четырех женщин и пяти мужчин (п.а, ч.2 ст.105 УК РФ)",- сказала Петренко.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина бригада следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства приступила к осмотру места происшествия, задействовав новейшую криминалистическую технику. Уже опрошены соседи и другие свидетели. Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, криминалистическая и медицинская.

По предварительным данным, в поселке Редкино в садоводческом товариществе "50 лет Октября" ночью житель Москвы распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал. Затем, вернувшись с охотничьим ружьем, "произвел несколько выстрелов, в результате чего предварительно погибло 9 человек".

В ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, а на прилегающей к дому территории в багажнике машины — тело еще одной женщины. Отмечается, что выжившим удалось связаться с правоохранителями. Нападавший был задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.